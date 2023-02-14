Клава Кока в мокром купальнике засветила «гром-бедра»: схватила за руку мужскую руку, страстно прикусив губу

Клава Кока уже давно стала популярной исполнительницей. Она строит карьеру не первый год. Блондинка не скрывает, что хочет и дальше выпускать треки, но при этом она мечтает о семье. Недавно Клава отдохнула в Дубае. Как оказалось, артистка провела время с таинственным парнем. Звезда 14 февраля выложила загадочные кадры.
На этот раз Клава покрасовалась в монокини прямо в бассейне. Она намочила свои прелести. При этом певица держала за руку мужскую руку. Она игриво улыбалась и даже прикусила губу от удовольствия. Артистка едва прикрыла свои формы.
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«Не зови меня «зая», зови меня замуж. С Днем всех влюбленных, а для тех, кто не придумал подарок — порадовать вторую половинку лучше всего отсутствием третьей», — написала звезда.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Клава восхитила поклонников кадрами. Многие отметили, что она выглядит счастливой. «Уж когда-то мы точно дождемся твоей свадьбы», «Ну очень красивая, жаль, не рука Егора, Клавдия Булаткина очень хорошо звучит», «Ох, какая», «Тут прекрасно все», «Теперь будем гадать, кто же такой волосатый», — стали писать в Сети.