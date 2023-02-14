Клава Кока в мокром купальнике засветила «гром-бедра»: схватила за руку мужскую руку, страстно прикусив губу

На этот раз Клава покрасовалась в монокини прямо в бассейне. Она намочила свои прелести. При этом певица держала за руку мужскую руку. Она игриво улыбалась и даже прикусила губу от удовольствия. Артистка едва прикрыла свои формы.

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