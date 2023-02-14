Невестка Орбакайте засняла, чем занимается Никита Пресняков в США: вынужден бродить в горах

Никита Пресняков является сыном Кристины Орбакайте. Он пошел по стопам знаменитых родителей и тоже стал певцом. Однако в прошлом году артист уехал из России с женой Аленой Красновой. Если его бабушка Алла Пугачева обосновалась в Израиле, то он оказался в США. Пара теперь живет в Лос-Анджелесе.
Еще недавно Алена устраивала шопинг. Она часто катается на кабриолете и веселиться с подругами. А вот внук Примадонны теперь много работает. Он монтирует клипы для артистов. Однако 13 февраля пара неожиданно оказалась в горах. Невестка Орбакайте в пуховике и лосинах пробиралась сквозь ручей и валуны. Никита был вместе с ней. Он надел сланцы поверх носков.
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Как оказалось, они прогуливались с друзьями. Позже супруги дошли до клуба с локациями для снимков.
Они оказались в месте, где снимался сериал «Очень странные дела». Поклонники поразились тому, как выглядит Никита. Многие решили, что ему не так и хорошо вдалеке от родины. Другие были рады видеть его, так как Никита редко выходит на связь. Примечательно, что пока он не говорит, когда вернется в Россию.
Алена Краснова и Никита Пресняков. Фото: соцсети