Невестка Орбакайте засняла, чем занимается Никита Пресняков в США: вынужден бродить в горах

Еще недавно Алена устраивала шопинг. Она часто катается на кабриолете и веселиться с подругами. А вот внук Примадонны теперь много работает. Он монтирует клипы для артистов. Однако 13 февраля пара неожиданно оказалась в горах. Невестка Орбакайте в пуховике и лосинах пробиралась сквозь ручей и валуны. Никита был вместе с ней. Он надел сланцы поверх носков.

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Как оказалось, они прогуливались с друзьями. Позже супруги дошли до клуба с локациями для снимков.