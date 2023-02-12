Невестка Орбакайте в наряде «школьницы» засветила округлую грудь без лифчика: кофта случайно задралась

Никита Пресняков уже давно стал актером и певцом. В прошло году он ездил на съемки и играл в театре. Однако в в конце 2022 году сын Кристины Орбакайте улетел в США. Вслед за ним покинула страну и его жена Алена Краснова. И теперь пока Никита работает, снимая клипы для артистов, его возлюбленная веселится с подругами.
На этот раз Алена решила пойти на стэндап. Она облачилась в наряд школьницы: мини-юбку и джемпер песочного цвета. Блондинка подчеркнула свои стройные и длинные ноги. Когда она красовалась на улице, то случайно засветила грудь без лифчика, когда задралась кофта. Краснова не стала прятать свои прелести.
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Поклонники восхитились фигурой Алены. Однако многие посчитали ее образ слишком смелым. «Ну и зачем такое показывать», «Ой, а у вас грудь убежала», «Никита уже видел?», «Как-то вы смело оголяетесь», «В США так можно ходить?», «Какая вы куколка», — стали писать подписчики.