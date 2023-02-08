«Никогда не забуду твое красивое лицо»: Меган Фокс трогательно поддержала оставшегося без «Грэмми» жениха

Когда жена — твой самый большой фанат…
Актриса Меган Фокс сопровождала своего жениха-музыканта Machine Gun Kelly (он же Колсон Бэйкер) на церемонии вручения «Грэмми» 5 февраля. 32-летний певец был номинирован на премию «Лучший рок-альбом», но не выиграл статуэтку.
Обидненько. Однако как раз здесь и проявляется нежная забота супруги. После церемонии Меган написала в социальной сети трогательный пост поддержки для своего возлюбленного.
«Поздравляю с тем, что ты попал в очень небольшой процент артистов, получивших номинацию на «Грэмми», — пишет Фокс. — Ты справился с этим процессом с изяществом и зрелостью, которых я не видела у тебя раньше, и я так горжусь тобой. Наблюдать за тем, как ты идешь в смирении и благодарности, наблюдать, как ты растешь над собой и становишься лучше, — это неизмеримо более приятный опыт, чем наблюдать, как ты принимаешь награду».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
По словам Меган, она уверена, что Machine Gun Kelly еще получит свою премию, но для нее это уже не имеет значения.
«Я просто никогда не забуду, какое красивое у тебя лицо. Надеюсь, что однажды ты увидишь себя таким, каким вижу тебя я. Я люблю тебя и сохраню эту память о тебе навсегда».
Завидуйте, мужики… Напомним, звездная пара начала встречаться в 2020 году. В начале 2022-го они объявили о помолвке. У 36-летней актрисы уже есть трое детей от первого брака.