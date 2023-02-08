«Никогда не забуду твое красивое лицо»: Меган Фокс трогательно поддержала оставшегося без «Грэмми» жениха

Когда жена — твой самый большой фанат…

Актриса Меган Фокс сопровождала своего жениха-музыканта Machine Gun Kelly (он же Колсон Бэйкер) на церемонии вручения «Грэмми» 5 февраля. 32-летний певец был номинирован на премию «Лучший рок-альбом», но не выиграл статуэтку.

Обидненько. Однако как раз здесь и проявляется нежная забота супруги. После церемонии Меган написала в социальной сети трогательный пост поддержки для своего возлюбленного.

«Поздравляю с тем, что ты попал в очень небольшой процент артистов, получивших номинацию на «Грэмми», — пишет Фокс. — Ты справился с этим процессом с изяществом и зрелостью, которых я не видела у тебя раньше, и я так горжусь тобой. Наблюдать за тем, как ты идешь в смирении и благодарности, наблюдать, как ты растешь над собой и становишься лучше, — это неизмеримо более приятный опыт, чем наблюдать, как ты принимаешь награду».

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