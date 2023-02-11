«Мое сладкое комбо»: Нюша подловила на прогулке дочку, которая катала годовалого брата в коляске

Нюша в последние годы редко выступает на сцене. Она переехала в ОАЭ, где растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Артистка радуется каждому успеху своих наследников. Если дочка уже даже снимается для глянца, сын звезды лишь недавно научился ходить.
На этот раз Нюша посвятила выходной семье. Она отправилась с детьми и мужем в ресторан. На улице малышка Симба шла с коляской, в которой был ее братик. Девочка заботится о Саффроне. Это умилило артистку.
«Ну что за милота. Мое сладкое комбо», – отметила она.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Рядом шел и Игорь Сивов, который во всем помогает жене. Звездная семья насладилась изысканными блюдами в ресторане. Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что малыши очень похожи на своего отца. Однако некоторые посчитали, что Саффрон унаследовал мамино обаяние.
Игорь Сивов с детьми. Фото: соцсети