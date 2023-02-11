«Мое сладкое комбо»: Нюша подловила на прогулке дочку, которая катала годовалого брата в коляске

На этот раз Нюша посвятила выходной семье. Она отправилась с детьми и мужем в ресторан. На улице малышка Симба шла с коляской, в которой был ее братик. Девочка заботится о Саффроне. Это умилило артистку.

«Ну что за милота. Мое сладкое комбо», – отметила она.

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