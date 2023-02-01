Нюша засняла своего годовалого сына в носочках и боди с подросшей сестрой: играют вдвоем — идиллия

Нюша за последние несколько лет стала особенно семейной. После свадьбы с Игорем Сивовым она растит дочку Серафиму-Симбу, а недавно один год исполнился ее сыну Саффрону. Певица переехала в Дубай, где успевает заниматься спортом, посещать светские рауты. Недавно звезда уехала на Мальдивы, но без детей.
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Однако Нюша каждый день получает фотоотчеты от няни и родных. На этот раз ей показали, как малыши вместе играют. Саффрон уже научился ходить. Он был в бодике с воротником и белых носочках. Сестра прикатила игрушечную коляску. Они увлеченно играли вместе. Певица умилились тому, как ладят ее наследники.
Поклонники признались, что у артистки растет настоящей красавец. Многие отметили, что мальчик очень похож на своего отца.
Серафима-Симба и Саффрон. Фото: соцсети