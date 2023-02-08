От кольца не отказалась: 67-летней Долиной сделали предложение руки и сердца прямо на сцене

Недавно Долина отправилась на гастроли. 67-летняя певица не подозревала, что один из поклонников решится на смелый шаг. Мужчина поднялся на сцену, когда артистка выступала в Сургуте и подарил ей кольцо, а также букет цветов.

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Однако, к разочарованию публики, Лариса Александровна от заманчивого предложения исполнительница наотрез отказалась. А вот красивый презент артистка взяла на память. Видео с трогательным моментом попало в Сеть.

Напомним, что первым мужем звезды был Анатолий Миончинский. Именно от него артистка родила дочь Ангелину. Вторым ее избранником стал Виктор Митязов, а третьим – Илья Спицын. В последние годы о личной жизни Долина умалчивает.