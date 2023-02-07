«Круто! Сразу помолодела»: Агата Муцениеце впервые решилась на смену имиджа, отрезав челку

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она может похвастаться яркими ролями в картинах «Закрытая школа», «Тобол», «Стая». После развода с Павлом Прилучным прошло почти 3 года. Она за это время похудела, обновила гардероб и даже купила себе дом. Звезда не торопится снова выходить замуж, но не обделена мужским вниманием.
Примечательно, что Агата все чаще появляется на красных дорожках. Она признавалась, что в этом году у нее масса проектов. При этом актриса растит двоих детей: Мию и Тимофея. Но на этот раз она решилась на неожиданный шаг. Муцениеце сделала стрижку. Для начала она сделала то, о чем многие порой только мечтают — звезда выстригла челку.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
«Я и моя челка! Мне кажется, круто! Я сразу моложе», — восхитилась звезда.
Поклонники также были в восторге от ее преображения. Многие осыпали Агату комплиментами. «Ну давно пора», «Можно еще покрасить волосы», «Ох, вам идет», «Челка вам к лицу», «Прям леди», «Шикарно получилось», — стали писать подписчики.