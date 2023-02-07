«Круто! Сразу помолодела»: Агата Муцениеце впервые решилась на смену имиджа, отрезав челку

Примечательно, что Агата все чаще появляется на красных дорожках. Она признавалась, что в этом году у нее масса проектов. При этом актриса растит двоих детей: Мию и Тимофея. Но на этот раз она решилась на неожиданный шаг. Муцениеце сделала стрижку. Для начала она сделала то, о чем многие порой только мечтают — звезда выстригла челку.

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