«Это, конечно, стресс»: Чурикова призналась, как сработалась с Муцениеце на шоу «Голос. Дети»

Яна Чурикова уже много лет работает на телевидении. Многие знают ее по шоу «Фабрика звезд». Она не скрывает, что любит проводить время на работе. Ее приглашают вести концерты и премии. А недавно она стала ведущей шоу «Голос. Дети». Яна отдала дать уважения Дмитрию Нагиеву, которого заменила. А в новом интервью звезда призналась, что не знает, кто в будущем будет новым ведущем на проекте.
Также Чурикова впервые поработала с Агатой Муцениеце. Актриса не первый сезон является соведущей и общается за кулисами с маленькими участниками шоу.
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«Мне все время хотелось каждого обнять и сказать: "Ты классный". Но в основном мы с Агатой этим и занимались. Хорошо, что мы обе мамы. Мы знаем, как важно с ребенком разговаривать, как важно его поддержать.
У Агаты очень хорошо получается настраивать ребят. Они ко мне попадают уже после сцены. А там случается по разному или повернулись, или не повернулись, а может повернулись, но не те. Это, конечно, стресс», – поделилась Яна.
Яна Чурикова и Лаура Джугелия. Фото: кадр из YouTube-канала FAMETIME TV.
Однако некоторые нюансы съемок ее удивили. По словам телеведущей, съемки слепых прослушиваний идет всего пару дней, а зрители видят уже нарезки. И далеко не все входит в эфир
«Мы такие матери-наседки. Нас повырезали сильно. Мы там психологи на полставки», – поделилась звезда для YouTube-канала FAMETIME TV.