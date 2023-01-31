Ида Галич больше не сидит на сайтах знакомств, ее сердце занято

Российская певица Ида Галич в своем микроблоге поделилась опытом знакомств в интернете и проболталась о новых отношениях.
Иде всегда тяжело давалось онлайн-общение с противоположным полом. По ее словам, скриншоты любых переписок мгновенно оказывались на просторах сети. Это не позволяло завести серьезные отношения.
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Галич рассказала о сложностях жизни знаменитостей и намекнула, что теперь она не нуждается в приложениях для знакомств.
«Дважды я переписывалась с представителями сильного пола не от своего имени. Один раз пряталась за фотографиями сестры, другой – за фотками подруги. До моей популярности таких приложений еще толком не было. Сейчас для меня супер не актуально», – призналась в социальных сетях видеоблогер.
Напомним, ранее Ида Галич рассказала, как встречалась с альфонсом.