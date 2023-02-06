Приклеенные ресницы, белый халатик: Ольга Орлова показала, как выглядит сразу после родов (видео)

Ольга Орлова знакома публике, так как была частью группы «Блестящие». А потом она активно стала не только выступать. Уже несколько лет артистка ведет шоу «Дом-2». В 2021 году она сыграла свадьбу с бизнесменом Валерием, а спустя год объявила о беременности.
Многие поклонники подозревали, что 45-летняя звезда носит накладной живот, а ребенка вынашивает суррогатная мать. Но она лишь смеялась над сплетниками.
Но 6 февраля Ольга отправилась в роддом. Она родила дочку, которую назвала Анна. Телеведущая выложила трогательное фото из родильной палаты. Врачи приложили новорожденную малышку к груди матери. Лицо крохи Орлова решила не показывать, но поклонники разглядели ее волосики и маленькие ручки.
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Ольга Орлова с дочкой. Фото: соцсети звезды
А спустя пару часов Ольга вышла на связь. Она предстала в белом халате. Артистка продемонстрировала пышные нарощенные ресницы. Она сообщила, что хорошо себя чувствует. Ей принесли ужин в виде бульона и котлетки.
«Всем огромное спасибо за поздравления! Всех люблю, целую, обнимаю. Я счастлива! И от Ани всеем привет!» — заявила Орлова.
А вот поклонники удивились тому, что Орлова решила на роды накраситься. Ресницы-веера стали главным предметом обсуждений в Сети. Однако друзья и знакомые продолжают поздравлять новоиспеченную маму. Напомним, что у артистки есть сын Артем от прошлых отношений, которому 22 года.
Ольга Орлова. Фото: соцсети звезды