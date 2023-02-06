Приклеенные ресницы, белый халатик: Ольга Орлова показала, как выглядит сразу после родов (видео)

Ольга Орлова знакома публике, так как была частью группы «Блестящие». А потом она активно стала не только выступать. Уже несколько лет артистка ведет шоу «Дом-2». В 2021 году она сыграла свадьбу с бизнесменом Валерием, а спустя год объявила о беременности.

Многие поклонники подозревали, что 45-летняя звезда носит накладной живот, а ребенка вынашивает суррогатная мать. Но она лишь смеялась над сплетниками.