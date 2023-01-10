Беременная Ольга Орлова с гневом обрушилась на хейтеров из-за обвинений во лжи: «Остановите Землю, я сойду!»

«Остановите Землю, я сойду! <...> Думала, все скоро прекратится, но сейчас понимаю, что это будет до родов и далее… Хочу обратиться к тем, кто не верит. Вопрос не в том: «Как вам не стыдно хейтить беременную?»

А вопрос именно в том: «Почему вы не верите именно мне и откуда такая уверенность, что мой живот накладной???» Просто потому, что мне 45? Из-за чего столько яда и злости? Мне кажется, что вам проще поверить в инопланетян, чем в то, что можно быть беременной в 45. Меня всегда поражали люди, которые лучше знают, что происходит в моей жизни.

И тем не менее… Я предложила пари. Назовите сумму (вы же уверены на сто процентов), я вам предоставлю видеодоказательство. Если я вру — деньги ваши. Если вы убедитесь в том, что правда за мной — ваша сумма уйдет на благотворительность в детский фонд на лечение ребенка. Вместе сделаем доброе дело. Куда-то все уверенные сдулись?! Ну где же вы, девчонки? За базар никто не готов ответить», — написала звезда.