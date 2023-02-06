«Еле ноги унесла»: Боня подплыла слишком близко к акуле в океане, подвергнув себя опасности (видео)

Виктория Боня уже много лет строит карьеру телеведущей. Также она развивает свой бренд косметики и одежды. Больше 10 лет светская львица живет в Монако. Она покупает себе дорогостоящие бренды. Недавно Боня съездила в США, где совершила восхождение в горы. Она призналась, что выглядела после этого не лучшим образом. Но теперь звезда отдыхает на Мальдивах.
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Теперь Виктория делится кадрами, на которых загорает и купается в океане. Однако на этот раз она подплыла слишком близко к акуле. Телеведущая была в черном купальнике, маске и ластах. Она испугалась, когда крупная хищная рыба едва не решила попробовать ее ногу на вкус. Боня поспешила вылезти из воды.
«Акула чуть не атаковала меня. Видимо я подплыла слишком близко. Еле ноги унесла», — заявила она.