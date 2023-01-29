Кети Топурия предстала на отдыхе с подросшими дочкой и сыном: за завтраком с мамой (редкое фото)

На этот раз Топурия уехала с семьей на Бали. Она вязала с собой и детей. Дочке певицы Оливии от первого брака с Львом Гейхманом уже семь лет, а вот сыну Адаму от нынешнего супруга недавно исполнилось два года.

27 января Кети показала редкое фото с наследниками. Она с ними предстала за завтраком. Певица заботливо усадила сына к себе на коленки. Оливия стояла рядом. она заплела себе афрокосы на отдыхе.

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