Кети Топурия предстала на отдыхе с подросшими дочкой и сыном: за завтраком с мамой (редкое фото)

Кети Топурия уже давно строит карьеру певицы. Она много лет является солисткой группы «А’Студио». У нее появилась своя армия поклонников. Артистка похудела и стала для многих иконой стиля. Несмотря на свою успешную карьеру, она также обрела счастье в личной жизни. Звезда живет в браке с дипломатом Львом Деньговым.
На этот раз Топурия уехала с семьей на Бали. Она вязала с собой и детей. Дочке певицы Оливии от первого брака с Львом Гейхманом уже семь лет, а вот сыну Адаму от нынешнего супруга недавно исполнилось два года.
27 января Кети показала редкое фото с наследниками. Она с ними предстала за завтраком. Певица заботливо усадила сына к себе на коленки. Оливия стояла рядом. она заплела себе афрокосы на отдыхе.
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Кети Топурия с детьми. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что Оливия успела загореть. Другие обратили внимание на стрижку Адама. «Какой у вас модник растет», «Красивая семья», «Как быстро они растут», «Это очень мило», «Оливия так загорела», «Классный кадр», «Папа снимал?» — стали писать пользователи Сети.