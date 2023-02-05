«Невероятный творческий заряд»: Киркоров получил мастер-класс от Адель по созданию концертного шоу

4 февраля путешествующий по Америке Филипп Киркоров посетил концерт певицы Адель в Лас-Вегасе.

В первую очередь поп-король из России отметил свое триумфальное возвращение в концертный зал Caesars Palace.

«Этот зал очень знаковый для меня. Именно здесь я познакомился с режиссером Франко Драгоне. В этом месте началась наша большая дружба. И в этом посодействовала моя фея и подруга Селин Дион. Именно она свела наши судьбы. И случилось это на ее концерте в 2003 году. Тогда начался отсчет к шоу «Я», оно родилось здесь», - написал Филипп в социальной сети.

«Поэтому в память о великом творце я вернулся в этот зал. И получил невероятный творческий заряд. Спасибо, талантливая Адель! Еще одно открытие для меня как артиста! Невероятной красоты шоу! Невероятный голос!»