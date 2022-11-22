Адель исчезла со сцены на глазах сотен поклонников

На днях стартовало регулярное шоу певицы Адель в Лас-Вегасе — то самое, из-за переноса которого она плакала в начале 2022 года.

34-летняя звезда удивила своих фанатов не только ярким вокалом, но и спецэффектами. Так, в конце выступления она исчезает со сцены в духе Дэвида Копперфильда.

В финале концерта, когда Адель заканчивает исполнение песни Love is a Game, на нее с потолка падает целая туча розового конфетти. А после того, как это облако оседает, певицы уже нет на сцене. Вероятно, она опускается под пол на специальном подъемнике, но это сделано так быстро, что кажется, будто артистка действительно растворилась в «розовом дожде».

Видео с этим фокусом опубликовано на фанатской страничке Адель в Twitter.