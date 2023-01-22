Сама элегантность: Шубская в струящемся платье предстала на отдыхе со знаменитым отцом в его день рождения

Обычно Анастасия посвящает время семье. Она с мужем также много путешествует. Хоть раз в год они приезжают в Россию, где празднует дни рождения детей. А вот 21 января Шубская выложила фото с отцом, которое было сделано на курорте. Она позировала в сливочном платье в стиле Мерлин Монро. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Именинник предстал в костюме и рубашке.

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