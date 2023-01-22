Сама элегантность: Шубская в струящемся платье предстала на отдыхе со знаменитым отцом в его день рождения

Анастасия Шубская уже давно счастлива в браке с Александром Овечкиным. Знаменитому хоккеисту она подарила двоих сыновей: Сергею уже 4 года, а Илье только два. Мама Шубской Вера Глаголева не успела познакомиться с внуками, так как умерла в 2018 году. Однако актриса всегда ездит в гости к папе Кириллу Шубскому, который является известным бизнесменом.
Обычно Анастасия посвящает время семье. Она с мужем также много путешествует. Хоть раз в год они приезжают в Россию, где празднует дни рождения детей. А вот 21 января Шубская выложила фото с отцом, которое было сделано на курорте. Она позировала в сливочном платье в стиле Мерлин Монро. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Именинник предстал в костюме и рубашке.
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Анастасия Шубская с отцом. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились снимком. Многие поразились тому, как Шубская похожа на папу. Другие отметили, что последний муж Глаголевой хорошо выглядит в 59 лет. Ему адресовали много теплых слов и пожеланий.