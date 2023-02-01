Перенес операцию: у Игоря Николаева произошел второй инфаркт

Игорь Николаев совсем недавно отметил свое 63-летие. Праздники он провел с семьей. А вот в конце января артист оказался в больнице. Журналисты выяснили, что он был госпитализирован с инфарктом.
Однако вскоре певец вышел на связь и заверил, что все не так страшно и он проходит плановое обследование. Но несмотря на то что муж Юлии Проскуряковой намерен скоро вернуться на сцену, он все же находится в больнице, как оказалось.
Николаеву провели коронарографию и стентирование. Отмечается, что процедура предполагает оперативное вмешательство. Врачи установили специальный каркас, который обеспечивает расширение участка органа, суженного патологическим процессом.
Примечательно, что это уже второй инфаркт, который пережил певец. Первый случился в 2021 году, пишет «Комсомольская правда».
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Сообщение о госпитализации Николаева встревожили не только его поклонников и друзей. Певица Наталья Штурм призвала всех молиться. Она уверена, что все будет хорошо. Не смогла скрыть переживаний и Наташа Королева. В соцсетях самого артиста накануне появились записи, что он хорошо себя чувствует.