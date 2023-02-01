Перенес операцию: у Игоря Николаева произошел второй инфаркт

Игорь Николаев совсем недавно отметил свое 63-летие. Праздники он провел с семьей. А вот в конце января артист оказался в больнице. Журналисты выяснили, что он был госпитализирован с инфарктом.

Однако вскоре певец вышел на связь и заверил, что все не так страшно и он проходит плановое обследование. Но несмотря на то что муж Юлии Проскуряковой намерен скоро вернуться на сцену, он все же находится в больнице, как оказалось.