Подробности госпитализации: врачи подтвердили инфаркт у Игоря Николаева

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У 63-летнего Николаева врачи подтвердили инфаркт. По данным Телеграм-канала «112», певцу проводят курс интенсивной терапии. Пока жена артиста Юлия Проскурякова не комментирует случившееся. Напомним, что не так давно Игорь Юрьевич отметил день рождения. Во время новогодних каникул он не раз выходил в свет и не жаловался на здоровье.