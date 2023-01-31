Подробности госпитализации: врачи подтвердили инфаркт у Игоря Николаева

Игорь Николаев был госпитализирован 30 января. Об этом стало известной журналистам на следующий день. Отмечалось, что артиста доставили в больницу с подозрением на инфаркт. Его сначала привезли в медицинское учреждение в Красногорске, а потом перевезли в столичный кардиоцентр. Он попал в блок интенсивной терапии.
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У 63-летнего Николаева врачи подтвердили инфаркт. По данным Телеграм-канала «112», певцу проводят курс интенсивной терапии. Пока жена артиста Юлия Проскурякова не комментирует случившееся. Напомним, что не так давно Игорь Юрьевич отметил день рождения. Во время новогодних каникул он не раз выходил в свет и не жаловался на здоровье.