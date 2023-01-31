Игорь Николаев рассказал о своей госпитализации

После сообщений о госпитализации Игоря Николаева артист сам вышел на связь и объяснил, что с ним все в порядке. На вопрос — правда ли, что он попал в больницу с подозрением на инфаркт? — Николаев ответил:

«Чувствую себя прекрасно. А насчет новостей — так вы же, медиа, их сами и создаете!»

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Перед этим СМИ публиковали сообщения о том, что 63-летний композитор проходит обследование в одном из московских кардиоцентров, потому что у него подозревают инфаркт. По материалам телеканала «360».