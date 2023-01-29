Нюша показала, как дочка и сын кривляются с коронами на голове: поразительно похожи

Еще недавно Нюша показывала, как младший наследник сделал первые шаги, а потом даже проявил интерес к игрушечному пианино. А теперь певица уехала с семьей на Мальдивы. Она поделилась кадрами, на которых дети кривляются на камеру. При этом на их головы надеты картонные короны.

«Тем временем, в некотором царстве, в некотором государстве», – заявила артистка.

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