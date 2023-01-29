Нюша показала, как дочка и сын кривляются с коронами на голове: поразительно похожи

Нюша уже много лет является популярной исполнительницей. Всю юность она разъезжала по городам с гастролями. Но теперь певица погружена в семейную жизнь. Она растит двоих детей вместе с мужем Игорем Сивовым. Ее дочке Серафиме-Симбе уже четыре года, а вот сыну Саффрону всего один год. Звездная семья живет в Дубае.
Еще недавно Нюша показывала, как младший наследник сделал первые шаги, а потом даже проявил интерес к игрушечному пианино. А теперь певица уехала с семьей на Мальдивы. Она поделилась кадрами, на которых дети кривляются на камеру. При этом на их головы надеты картонные короны.
«Тем временем, в некотором царстве, в некотором государстве», – заявила артистка.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
На этот раз поклонники отметили, что дети Нюши очень похожи. Они светловолосые и с курносыми носами. «Какие сладкие», «Прелестные детки», «Как Саффрон быстро растет», «Похожи друг на друга, прям под копирку», «Папины дети, от мамы ничего», «Сладкая улыбка», — стали писать подписчики.