63-летний Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт в Москве

Игорь Николаев в конце января попал в больницу. Стало известно, что певец был госпитализирован в Москве. Его доставили в столичный кардиоцентр с подозрением на инфаркт. Отмечается, что артист находится в блоке интенсивной терапии. По данным Телеграм-канала «112», народного артиста России обследуют медики.
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Добавим, что пока жена Николаева Юлия Проскурякова не прокомментировала случившееся. Пара вместе уже больше 10 лет. У них подрастает дочка Вероника. В декабре певец активно снимался для новогодних шоу и участвовал в концертах. Пара также успела отметить Рождество. А 17 января ему исполнилось 63 года. Поклонники переживают за состояние артиста.