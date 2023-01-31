63-летний Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт в Москве

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Добавим, что пока жена Николаева Юлия Проскурякова не прокомментировала случившееся. Пара вместе уже больше 10 лет. У них подрастает дочка Вероника. В декабре певец активно снимался для новогодних шоу и участвовал в концертах. Пара также успела отметить Рождество. А 17 января ему исполнилось 63 года. Поклонники переживают за состояние артиста.