«Хочу влюбиться»: Клава Кока призналась, что ищет себе избранника

Артистка Клава Кока разместила в личном микроблоге свежее фото из путешествия. Примечательно, что знаменитость позировала с воображаемым парнем.

Кока призналась, что ей хочется вступить в отношения с бойфрендом. Однако Клава не может влюбиться по-настоящему.

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Последние отношения знаменитости с блогером Дмитрием Гордеем закончились личной драмой. И теперь певица после долгой и упорной работы над карьерой вновь хочет обрести простое женское счастье.

Клава присела на скамейку к анимационной фигуре. Кока обняла фигуру, будто парня.