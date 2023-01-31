«Хочу влюбиться»: Клава Кока призналась, что ищет себе избранника

Клава Кока

Клава Кока. Фото: соцсети 

Исполнительница после расставания с блогером Дмитрием Гордеем не встретила достойного молодого человека.

Артистка Клава Кока разместила в личном микроблоге свежее фото из путешествия. Примечательно, что знаменитость позировала с воображаемым парнем.

Кока призналась, что ей хочется вступить в отношения с бойфрендом. Однако Клава не может влюбиться по-настоящему.

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Последние отношения знаменитости с блогером Дмитрием Гордеем закончились личной драмой. И теперь певица после долгой и упорной работы над карьерой вновь хочет обрести простое женское счастье.

Клава присела на скамейку к анимационной фигуре. Кока обняла фигуру, будто парня.

Клава Кока в мечтах о женихах. Фото: соцсети 

«Хочу влюбиться», – подписала снимок Клава.

Напомним, ранее Клава Кока показала своего нового краша. Предмет обожания артистки здорово катается на скейтборде.

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