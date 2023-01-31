«Хочу влюбиться»: Клава Кока призналась, что ищет себе избранника

Артистка Клава Кока разместила в личном микроблоге свежее фото из путешествия. Примечательно, что знаменитость позировала с воображаемым парнем.
Кока призналась, что ей хочется вступить в отношения с бойфрендом. Однако Клава не может влюбиться по-настоящему.
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Последние отношения знаменитости с блогером Дмитрием Гордеем закончились личной драмой. И теперь певица после долгой и упорной работы над карьерой вновь хочет обрести простое женское счастье.
Клава присела на скамейку к анимационной фигуре. Кока обняла фигуру, будто парня.
Клава Кока в мечтах о женихах. Фото: соцсети
«Хочу влюбиться», – подписала снимок Клава.
Напомним, ранее Клава Кока показала своего нового краша. Предмет обожания артистки здорово катается на скейтборде.