«Втюрилась»: Клава Кока обомлела при виде полуобнаженного скейтера

Артистка Клава Кока призналась, что питает слабость к спортивным юношам. Недавно на глаза знаменитости попался симпатичный парень на скейте.

Клава осталась в восторге от молодого скейтера с голым торсом. Загорелый спортсмен катался на доске и хвастался трюками.

«Есть что-то меняющееся, но Клава и ее любовь к скейтерам...», – написала Клава в личном микроблоге.

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Исполнительница сделала фото на фоне катающегося незнакомца и спросила у своих подписчиков: