«Втюрилась»: Клава Кока обомлела при виде полуобнаженного скейтера

Артистка Клава Кока призналась, что питает слабость к спортивным юношам. Недавно на глаза знаменитости попался симпатичный парень на скейте.
Клава осталась в восторге от молодого скейтера с голым торсом. Загорелый спортсмен катался на доске и хвастался трюками.
«Есть что-то меняющееся, но Клава и ее любовь к скейтерам...», – написала Клава в личном микроблоге.
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Исполнительница сделала фото на фоне катающегося незнакомца и спросила у своих подписчиков:
«Ну че, смотримся?».
Клава Кока с новым «крашем». Фото: соцсети
Кока даже спела своему новому возлюбленному о том, как сильно она в него «втюрилась, втрескаюсь, вкрашилась».