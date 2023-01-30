Зепюр Брутян вышла на сцену театра, не скрыв округлившийся живот: уже сильно выпирает

На этот раз Брутян почти не выходила на связь с поклонниками с Нового года. Потом она похвасталась тем, что муж осыпает ее цветами. Более того, они вместе играют в театре. И накануне они предстали в театре в Череповце в постановке «Взрослые игры».

Зепюр была в костюме в пижамном стиле, а также облачалась в платье свободного кроя. Она только подогрела слухи о беременности, так как наряды с трудом скрывали выпирающий живот.

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