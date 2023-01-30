Зепюр Брутян вышла на сцену театра, не скрыв округлившийся живот: уже сильно выпирает

Зепюр Брутян является актрисой и уже больше 5 лет снимается в кино. В прошлом году она закрутила роман с Павлом Прилучным. Поклонники вычислили, что они познакомились, когда актер еще был в браке с Агатой Муцениеце. Он решил не тянуть и буквально сразу сделал новую избранницу законной женой. Пара регулярно вместе выходит в свет.
На этот раз Брутян почти не выходила на связь с поклонниками с Нового года. Потом она похвасталась тем, что муж осыпает ее цветами. Более того, они вместе играют в театре. И накануне они предстали в театре в Череповце в постановке «Взрослые игры».
Зепюр была в костюме в пижамном стиле, а также облачалась в платье свободного кроя. Она только подогрела слухи о беременности, так как наряды с трудом скрывали выпирающий живот.
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Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: соцсети
Поклонники уверены, что Брутян скоро перестанет скрывать интересное положение. Судя по размеру ее живота, она станет мамой довольно скоро. К такому выводу пришли зрители в театре. А пока супруги продолжают хранить молчание. Напомним, что у Прилучного есть сын Тимофей и дочка Мия от первого брака. После встречи с Зепюр он захотел снова стать отцом.