Ксения Собчак и Глюкоза оторвались на Алтае: бесстыдно задрали ноги вверх прямо на сугробе (фото)

На этот раз Собчак призналась, что с ней отдыхает певица Глюкоза. Их связывает многолетняя дружба. Ранее они успели вместе провести отпуск на Мальдивах. Примечательно, что даже в пуховиках и теплой одежде они решили повеселиться. На одном из фото Ксения задрала ногу вверх, сидя в сугробе. Своей растяжкой блеснула и ее подруга.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».