Ксения Собчак и Глюкоза оторвались на Алтае: бесстыдно задрали ноги вверх прямо на сугробе (фото)

Ксения Собчак уже давно стала знаменитостью. Она создает свои проекты, берет интервью у именитых персон. В прошлом году блондинка успела переехать в новый дом и оказаться в центре скандала. Однако Новый год она предпочла устроить себе путешествие. Если первую часть отдыхала звезда никому не показывала, то теперь она делится кадрами с Алтая.
На этот раз Собчак призналась, что с ней отдыхает певица Глюкоза. Их связывает многолетняя дружба. Ранее они успели вместе провести отпуск на Мальдивах. Примечательно, что даже в пуховиках и теплой одежде они решили повеселиться. На одном из фото Ксения задрала ногу вверх, сидя в сугробе. Своей растяжкой блеснула и ее подруга.
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Ксения Собчак и Глюкоза. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что звездная компания не скучает даже на севере. Они летают на вертолете, катаются на лодках.
«Зимний Алтай прекрасен , но совсем иначе! И кстати, наконец, узнала почему здесь никогда не была развита горнолыжка, и только сейчас Сбер построил более-менее приличный комплекс. Сама структура снега тут другая, на вершинах супержесткая, поэтому даже на горнолыжных курортах используют часто искусственный снег хотя вокруг много настоящего.
Поэтому Алтай не про «каталку», а про природный «дзен». Зато все остальное - абсолютный рай. Любимые друзья, пикники на природе, кедровая баня, лодка по телецкому озеру и полет на священную гору Белуха, которая, как говорят местные , нас «приняла», – рассказала звезда.
Константин Богомолов. Фото: соцсети звезды