«Как я счастлива»: модная Валерия в кожаном жакете провела последние дни отпуска с мамой

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Валерии появился кадр из ресторана. Примечательно, что заведение во время отпуска знаменитость посетила с любимой мамочкой.

Родительница Валерии позировала рядом с дочерью и мило улыбалась. На Галине Николаевне была куртке василькового цвета и модные очки с широкой оправой.

Валерия для похода в ресторан выбрала укороченный жакет из кожи и белоснежную бейсболку.