«Как я счастлива»: модная Валерия в кожаном жакете провела последние дни отпуска с мамой

Валерия

Валерия. Фото: соцсети 

Исполнительница поделилась памятным фото с самым родным ей человеком.

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Валерии появился кадр из ресторана. Примечательно, что заведение во время отпуска знаменитость посетила с любимой мамочкой.

Родительница Валерии позировала рядом с дочерью и мило улыбалась. На Галине Николаевне была куртке василькового цвета и модные очки с широкой оправой. 

Валерия для похода в ресторан выбрала укороченный жакет из кожи и белоснежную бейсболку.

«Как я счастлива, что в эти каникулы могла провести больше времени с мамулей», – отметила Валерия.

Валерия с мамой. Фото: соцсети 

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Напомним, ранее другая певица поделилась кадрами с семейного ужина. Певица Ханна отпраздновала день рождения в круг близких.

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