«Как я счастлива»: модная Валерия в кожаном жакете провела последние дни отпуска с мамой

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Валерии появился кадр из ресторана. Примечательно, что заведение во время отпуска знаменитость посетила с любимой мамочкой.
Родительница Валерии позировала рядом с дочерью и мило улыбалась. На Галине Николаевне была куртке василькового цвета и модные очки с широкой оправой.
Валерия для похода в ресторан выбрала укороченный жакет из кожи и белоснежную бейсболку.
«Как я счастлива, что в эти каникулы могла провести больше времени с мамулей», – отметила Валерия.
Валерия с мамой. Фото: соцсети
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Напомним, ранее другая певица поделилась кадрами с семейного ужина. Певица Ханна отпраздновала день рождения в круг близких.