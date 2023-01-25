«Незабываемый вечер»: Пашу устроил романтический ужин для Ханны в день ее рождения

Музыкальный продюсер Пашу опубликовал в личном микроблоге кадры радостной жены Ханны. Знаменитость улыбалась при виде сюрприза мужа.

Дело в том, что на днях Ханне исполнилось 32. Певица замерла от восторга, когда открыла глаза и увидела белоснежный стол и музыкантов.

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Муж Ханны устроил романтический ужин для именинницы. Ханна вместе с Пашу, мамой и дочкой Адрианой отметили день рождения знаменитости на пляже в Дубае.