«Незабываемый вечер»: Пашу устроил романтический ужин для Ханны в день ее рождения

Ханна с Пашу

Ханна с Пашу. Фото: соцсети 

Артистке исполнилось 32 года.

Музыкальный продюсер Пашу опубликовал в личном микроблоге кадры радостной жены Ханны. Знаменитость улыбалась при виде сюрприза мужа.

Дело в том, что на днях Ханне исполнилось 32. Певица замерла от восторга, когда открыла глаза и увидела белоснежный стол и музыкантов.

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Муж Ханны устроил романтический ужин для именинницы. Ханна вместе с Пашу, мамой и дочкой Адрианой отметили день рождения знаменитости на пляже в Дубае. 

«Это был незабываемый вечер», – отметил Пашу.

Ханна и Пашу. Фото: соцсети 

Напомним, ранее в один день с Ханной отпраздновала свое 27-летие модель Анастасия Решетова. 

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