«Незабываемый вечер»: Пашу устроил романтический ужин для Ханны в день ее рождения

Музыкальный продюсер Пашу опубликовал в личном микроблоге кадры радостной жены Ханны. Знаменитость улыбалась при виде сюрприза мужа.
Дело в том, что на днях Ханне исполнилось 32. Певица замерла от восторга, когда открыла глаза и увидела белоснежный стол и музыкантов.
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Муж Ханны устроил романтический ужин для именинницы. Ханна вместе с Пашу, мамой и дочкой Адрианой отметили день рождения знаменитости на пляже в Дубае.
«Это был незабываемый вечер», – отметил Пашу.
Ханна и Пашу. Фото: соцсети
Напомним, ранее в один день с Ханной отпраздновала свое 27-летие модель Анастасия Решетова.