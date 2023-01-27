«Все зашло слишком далеко»: Бритни Спирс отчитала фанатов после того, как те вызвали копов к ней домой

Бритни Спирс оказалась недовольна (еще бы!) тем, что полиция нагрянула к ней в дом после многочисленных звонков от фанатов. Поклонники певицы якобы обеспокоились тем, что звезда в очередной раз удалила свою страничку из социальной сети, и подумали, что с их кумиром случилась беда. Помощники местного шерифа не могли проигнорировать шквал звонков и прибыли проведать Бритни вечером 25 января.

Спустя день госпожа Спирс объявилась в Twitter и оставила там заявление для своих беспокойных фанатов.