«Все зашло слишком далеко»: Бритни Спирс отчитала фанатов после того, как те вызвали копов к ней домой

Бритни Спирс оказалась недовольна (еще бы!) тем, что полиция нагрянула к ней в дом после многочисленных звонков от фанатов. Поклонники певицы якобы обеспокоились тем, что звезда в очередной раз удалила свою страничку из социальной сети, и подумали, что с их кумиром случилась беда. Помощники местного шерифа не могли проигнорировать шквал звонков и прибыли проведать Бритни вечером 25 января.
Спустя день госпожа Спирс объявилась в Twitter и оставила там заявление для своих беспокойных фанатов.
«Как всем известно, полицию вызвали ко мне домой из-за телефонных розыгрышей. Я люблю и обожаю своих поклонников, но на этот раз все зашло слишком далеко, и в мою личную жизнь вторглись», — пишет поп-звезда.
«Полиция не входила в мой дом, когда они подошли к моим воротам, то быстро поняли, что проблем нет, и немедленно ушли. Кажется, меня подвергли буллингу и запугиванию, как только этот инцидент попал в новости, средства массовой информации снова представили меня в плохом и несправедливом свете».
«В этот период моей жизни я искренне надеюсь, что общественность и мои поклонники, о которых я так забочусь, смогут уважать мою личную жизнь в будущем. С любовью, Б».
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Немного странно, что Бритни надеется на доброту публики. Недавно зеваки испортили ей романтический вечер с мужем. Пара пришла в ресторан, но была вынуждения оперативно покинуть его, так как посетители стали нагло снимать певицу на телефоны, а потом еще и выложили в Сеть, как она буровит что-то несвязное, находясь в пьяном состоянии.