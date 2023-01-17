Молодой муж Бритни Спирс объяснил, почему «сбежал», оставив жену в неадекватном состоянии в ресторане

Бритни Спирс и ее молодой муж Сэм Асгари прокомментировали скандальный эпизод в ресторане, произошедший в пятницу, 13 января, когда певица повела себя неадекватно, а ее супруг якобы сбежал с места событий.
Журналисты подловили 28-летнего Сэма выходящим из дома и попросили высказаться о заголовках в СМИ о том, что у его жены произошел публичный «маниакальный» срыв. Мужчина-модель объяснил, что им с Бритни крайне не понравилось то, что все посетители ресторана начали снимать поп-звезду на телефоны и не дали паре спокойно поесть. А желание поскорее уйти из неприятного заведения зеваки восприняли как побег.
«Все снимают, все занимаются своим делом… Я пошел за машиной, чтобы убраться оттуда к черту. А люди подумали, что я сбежал. Но этого не было. Вот как случается, мужик», — сказал Асгари репортеру издания TMZ.
«Это расстраивает. Абсолютно расстраивает… Когда вы садитесь есть, люди достают свои камеры и начинают снимать вас и все такое. Это неуважительно. Ты знаешь, что это такое? Слава убивает личное пространство».
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Госпожа Спирс, в свою очередь, написала большой сумбурный пост в социальной сети, в котором в очередной раз посетовала, что люди следят за каждым ее движением, как и раньше. По ее словам, она всего лишь «была немного пьяна в ресторане».