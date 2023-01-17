Молодой муж Бритни Спирс объяснил, почему «сбежал», оставив жену в неадекватном состоянии в ресторане

Бритни Спирс и ее молодой муж Сэм Асгари прокомментировали скандальный эпизод в ресторане, произошедший в пятницу, 13 января, когда певица повела себя неадекватно, а ее супруг якобы сбежал с места событий.

Журналисты подловили 28-летнего Сэма выходящим из дома и попросили высказаться о заголовках в СМИ о том, что у его жены произошел публичный «маниакальный» срыв. Мужчина-модель объяснил, что им с Бритни крайне не понравилось то, что все посетители ресторана начали снимать поп-звезду на телефоны и не дали паре спокойно поесть. А желание поскорее уйти из неприятного заведения зеваки восприняли как побег.