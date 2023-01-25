«У меня нет сил»: Дарья Мельникова отреагировала на слухи о рукоприкладстве со стороны Артура Смольянинова

До недавнего времени Мельникова не комментировала слухи о том, что ее бил Смольянинов. Однако 25 января она сообщила, что ее не будут снимать в продолжении «Папиных дочек». Актриса подчеркнула, что это не ее решение. И при этом она обмолвилась о слухах про ее семью.

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«У меня нет сил и желания реагировать на все, что происходит вокруг нашей семьи, потому что это не имеет никакого отношения к реальности», — заявила Дарья.

Поклонники были удивлены, так как она выложила новое фото, на котором запечатлелась в кресле. Они надеются, что звезда не решила уехать из страны.