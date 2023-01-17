И так настрадалась! Сильно бил: Смольянинов* поднимал руку на Мельникову — правду выдал Охлобыстин

Иван Охлобыстин поверг пользователей Сети в шок, раскрыв некоторые детали брака Артура Смольянинова* и Дарьи Мельниковой. Поклонники считали, что супруги жили душа в душу.
Ведь не зря актриса из ситкома «Папины дочки» назвала первенца в честь мужа — Артуром-младшим. Однако актер из сериала «Интерны» дал понять, что пара не зря разошлась. Охлобыстин попросил хейтеров оставить Дарью в покое, заявив, что она совершенно не виновата в скандальных словах Смольянинова.
К тому же, Мельникова и так настрадалась. Как сказал актер, бывший муж поднимал на звезду «Папиных дочек» руку, когда они были женаты.
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«Не травите бывшую жену Смольянинова. Она ни при чем. Он ее сильно бил», — поделился Иван Охлобыстин.
Кстати, актер приходится крестным отцом Артуру Смольянинову.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
По материалам «СтарХит»