И так настрадалась! Сильно бил: Смольянинов* поднимал руку на Мельникову — правду выдал Охлобыстин

Иван Охлобыстин поверг пользователей Сети в шок, раскрыв некоторые детали брака Артура Смольянинова* и Дарьи Мельниковой. Поклонники считали, что супруги жили душа в душу.

Ведь не зря актриса из ситкома «Папины дочки» назвала первенца в честь мужа — Артуром-младшим. Однако актер из сериала «Интерны» дал понять, что пара не зря разошлась. Охлобыстин попросил хейтеров оставить Дарью в покое, заявив, что она совершенно не виновата в скандальных словах Смольянинова.

К тому же, Мельникова и так настрадалась. Как сказал актер, бывший муж поднимал на звезду «Папиных дочек» руку, когда они были женаты.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».