Глюкоза в купальнике с декольте на шнуровке блеснула «аппетитками», встав на колени перед мужем (горячее фото)

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, продолжает строить карьеру. Она не только выпускает новые песни, снимается в кино. В 36 лет артистка растит дочек Лидию и Вера. Она не скрывает, что следит за фигурой. Блондинка состоит в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Пара редко выходит в свет, поэтому часто возникают слухи о разводе.
На этот раз Глюкоза поздравила возлюбленного с днем рождения. Она поделилась пикантными кадрами. Певица в купальнике с декольте на шнуровке встала на колени перед мужем на пляже. Она оголила свои прелести. Артистка показала свою пятую точку и тонкий стан. Звезда не раз отвечала хейтерам, которые критикуют ее за откровенные кадры.
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Глюкоза с мужем. Фото: соцсети звезды
«Любимый С днем рождения! Я тебя очень люблю! Наша встреча для меня, как второе рождение! Ты умеешь вдохновлять, открывать новые грани и возможности, как в себе так и в нас», – заявила звезда.
Поклонники были впечатлены. «Какая вы роскошная», «Ой, а зачем вставать на колени?», «Это выглядит очень пикантно», «Засмущали всех», «Какой орех», «Вот это аппетитные формы», «Ну что за любовь, когда твоя леди на коленях», — стали писать в Сети.