Глюкоза в купальнике с декольте на шнуровке блеснула «аппетитками», встав на колени перед мужем (горячее фото)

На этот раз Глюкоза поздравила возлюбленного с днем рождения. Она поделилась пикантными кадрами. Певица в купальнике с декольте на шнуровке встала на колени перед мужем на пляже. Она оголила свои прелести. Артистка показала свою пятую точку и тонкий стан. Звезда не раз отвечала хейтерам, которые критикуют ее за откровенные кадры.

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