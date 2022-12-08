На сцене без белья: Глюкоза в прозрачном боди обнажила свои «аппетитки» на глазах публики

Недавно Глюкоза отдыхала на море. Она то и делов красовалась в купальнике. А вот 7 декабря певица выступила на сцене. Она для такого случая выбрала черное боди с прозрачными боками. Артистка отказалась от нижнего белья, придав образу пикантности. Она танцевала, демонстрируя свои изящные бедра во всей красе и другие прелести.

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