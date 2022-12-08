На сцене без белья: Глюкоза в прозрачном боди обнажила свои «аппетитки» на глазах публики

Наталья Чистякова-Ионова, которую многие знают под псевдонимом Глюкоза, много лет выступает на сцене. Исполнительница хита «Невеста» следит за фигурой и продолжает радовать публику хитами. Она также часто играет в кино. Артистка любит делится пикантными кадрами. Она считает, что еще может позволить себе позировать в мини-бикини, так как находится в хорошей форме.
Недавно Глюкоза отдыхала на море. Она то и делов красовалась в купальнике. А вот 7 декабря певица выступила на сцене. Она для такого случая выбрала черное боди с прозрачными боками. Артистка отказалась от нижнего белья, придав образу пикантности. Она танцевала, демонстрируя свои изящные бедра во всей красе и другие прелести.
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«После выступления всегда можно выжимать меня до кончиков волос. Я отдаю вам всю себя», – написала звезда.
Поклонники были ошеломлены. Многие поразились тому, как она выглядит. Мама двоих детей получила много комплиментов. «Фигура супер», «Покажу пока что есть», «Очень красиво и креативно», «Ой, все видно», «Аппетитный тыл», — стали писать подписчики.
Глюкоза. Фото: соцсети звезды