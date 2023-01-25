Ксения Собчак в мини-бикини на морозе плюхнулась в воду на Алтае: вениками отхлестала себя, открыв рот (фото)

Ксения Собчак является одной из самых известных персон в России. Она много лет работает на телевидении. Теперь блондинка зачастую берет интервью у именитых людей. Она не раз оказывалась в центре скандалов. На этот раз артистка решила рассказать, что отдохнула на Алтае. Она поделилась пикантными фото.
Примечательно, что Собчак отдыхала с сыном Платоном. Она покинула свой роскошный особняк, чтобы побывать в красивых краях. Телеведущая посетила баню. Она покрасовалась в мини-бикини в водичке прямо на морозе. Блондинка оголила свои изящные прелести. Ксения отхлестала себя вениками, открыв рот.
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Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды
«Прошлый раз была на Алтае летом (ну вы помните), и в другом отеле. Правы были те, кто говорил что Altay Village на Телецком Озере прямо суперместо.
Быстро сюда добраться можно только на вертолете и это создает определенный фильтр, людей мало, полное соединение с природой… Ну и баня в снежном лесу - бесценно», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие отметили, что в 41 год она может дать фору моделям.
Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды