Ксения Собчак в мини-бикини на морозе плюхнулась в воду на Алтае: вениками отхлестала себя, открыв рот (фото)

Примечательно, что Собчак отдыхала с сыном Платоном. Она покинула свой роскошный особняк, чтобы побывать в красивых краях. Телеведущая посетила баню. Она покрасовалась в мини-бикини в водичке прямо на морозе. Блондинка оголила свои изящные прелести. Ксения отхлестала себя вениками, открыв рот.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».