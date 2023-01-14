Ксения Собчак рассказала про свой отпуск с сыном за границей: «Никакой ненависти ко всем русским я не почувствовала»

Как оказалось, новогодние каникулы Собчак провела за границей. Возможно, что она снова ездила с сыном Платоном, мужем Константином Богомоловым и его дочкой от прошлых отношений в Куршевель. В соцсети блондинка выложила фото, на котором предстала в пуховом комбинезоне в кабине вертолета.

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