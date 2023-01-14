Ксения Собчак рассказала про свой отпуск с сыном за границей: «Никакой ненависти ко всем русским я не почувствовала»

Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды

Телеведущая призналась, что новогодние каникулы провела не в России.

Ксения Собчак уже давно стала знаменитостью. Она ведет премии, разные шоу и снимает свои проекты. Блондинка регулярно берет интервью у именитых персон. Также порой Ксения оказывается в центре скандалов. В прошлом году она даже сбегала из страны, когда ее ее коммерческого директора Кирилла Суханова арестовали. Однако потом ей удалось вернутся в страну и продолжить работать.

Как оказалось, новогодние каникулы Собчак провела за границей. Возможно, что она снова ездила с сыном Платоном, мужем Константином Богомоловым и  его дочкой от прошлых отношений в Куршевель. В соцсети блондинка выложила фото, на котором предстала в пуховом комбинезоне в кабине вертолета.

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Ксения Собчак. Фото:  соцсети звезды

«Ну что, отдых с детьми закончился, никакой «ненависти ко всем русским» я не почувствовала. <...>

Температуру в номере до любимых 17 градусов еле удалось сбить с 23, говорю- вы плохо экономите тепло! А теперь съемки сами себя не проведут, поэтому летим дальше. Кстати, Loro Piano я прекрасно импортозаместила  мне теперь везде тепло», – написала звезда.

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