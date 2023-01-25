Агата Муцениеце в мини-бикини вальяжно прилегла на лежак: бесстыдно засветила «щель порока»

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. В ее копилке множество ярких ролей. Она не скрывает, что тяжело переживала развод с Павлом Прилучным. Однако за минувшие два года она смогла похудеть, сняться в новых проектах. Лишь личную жизнь звезда не устроила. Однако это не мешает ей регулярно оказывается в компании парней.
Примечательно, что Агата проводит отпуск в Дубае. Первую неделю с ней были сестра, мама и подруги. Но теперь актриса осталась на курорте только с детьми. При этом она каждый день находится на пляже. Экс-жена Прилучного на этот раз вальяжно прилегла на лежак. Она в мини-бикини блеснула изящной фигурой. Муцениеце оголила мягкий животик и показала пространство между ног.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
«Просто не нужны фильтры», – написала Агата.
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие были ошеломлены тем, какой кадр сделала звезда. «Какие формы», «Ой, ну что за красотка», «Какой ракурс», «Ох, вот это фигурка», «Ой, как горячо», «Что делает с женщина развод», — стали писать подписчики.