«Таинственная сильная женщина»: Анастасия Решетова отметила 27-летие, превратившись в Клеопатру

Среди последних публикаций личного микроблога бизнесвумен Анастасии Решетовой появилась фотография знаменитости в образе Клеопатры.
В таком амплуа Решетова встретила свои 27 лет.
«Я верю в то, что 27 лет — сакраментально важный возраст в жизни человека. И поэтому мы обратились к истории и мифологии Древнего Египта. Таинственная сильная женщина, притягательная из-за своей дикой, необузданной энергии», — отметила Решетова.
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«Вы знаете, что я часто вдохновляюсь национальными костюмами, потому что они обладают особенной красотой и энергией. С образом Клеопатры случилось так же: я почувствовала себя в нем иначе», — добавила Анастасия Решетова.
Анастасия Решетова в образе Клеопатры. Фото: соцсети
Напомним, ранее эксперт честно оценила лицо Анастасии Решетовой на предмет инъекций и подтяжек.