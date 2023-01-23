«Таинственная сильная женщина»: Анастасия Решетова отметила 27-летие, превратившись в Клеопатру

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: соцсети 

Стилист и друг именинницы Алеко Надирян придумал аутфит для знаменитости.

Среди последних публикаций личного микроблога бизнесвумен Анастасии Решетовой появилась фотография знаменитости в образе Клеопатры.

В таком амплуа Решетова встретила свои 27 лет.

«Я верю в то, что 27 лет — сакраментально важный возраст в жизни человека. И поэтому мы обратились к истории и мифологии Древнего Египта. Таинственная сильная женщина, притягательная из-за своей дикой, необузданной энергии», — отметила Решетова.

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«Вы знаете, что я часто вдохновляюсь национальными костюмами, потому что они обладают особенной красотой и энергией. С образом Клеопатры случилось так же: я почувствовала себя в нем иначе», — добавила Анастасия Решетова.

Анастасия Решетова в образе Клеопатры. Фото: соцсети 

Напомним, ранее эксперт честно оценила лицо Анастасии Решетовой на предмет инъекций и подтяжек.

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