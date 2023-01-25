«Не просто, как обычные девушки делают»: Алена Водонаева назвала стоимость увеличения своей груди

Бизнесвумен Алена Водонаева рассказала, сколько стоила ее грудь.

Телеведущая призналась, что прибегала к хирургическому вмешательству для изменения внешности только один раз. И это была операция по увеличению груди.

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