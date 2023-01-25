«Не просто, как обычные девушки делают»: Алена Водонаева назвала стоимость увеличения своей груди

Алена Водонаева

Алена Водонаева. Фото: соцсети 

Экс-участница шоу «Дом-2» поговорила о пластических операциях.

Бизнесвумен Алена Водонаева рассказала, сколько стоила ее грудь.

Телеведущая призналась, что прибегала к хирургическому вмешательству для изменения внешности только один раз. И это была операция по увеличению груди.

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«У меня была одна пластическая операция – на грудь. Я отдала миллион рублей, потому что операция была сложная, не просто, как обычные девушки делают», – призналась Алена в YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром».

Напомним, ранее актриса Анна Хилькевич удивила поклонников неожиданно большим для нее бюстом.

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