«Не просто, как обычные девушки делают»: Алена Водонаева назвала стоимость увеличения своей груди

Бизнесвумен Алена Водонаева рассказала, сколько стоила ее грудь.
Телеведущая призналась, что прибегала к хирургическому вмешательству для изменения внешности только один раз. И это была операция по увеличению груди.
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«У меня была одна пластическая операция – на грудь. Я отдала миллион рублей, потому что операция была сложная, не просто, как обычные девушки делают», – призналась Алена в YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром».
Напомним, ранее актриса Анна Хилькевич удивила поклонников неожиданно большим для нее бюстом.