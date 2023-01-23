«Вы увеличили грудь?»: Анна Хилькевич в купальнике цвета ночи взбудоражила пышными формами

Среди последних публикаций личного микроблога актрисы Анны Хилькевич появились кадры с Бали. Примечательно, что на них с трудом можно узнать хрупкую блондинку.
Все дело в том, что Анна сфотографировала себя без лица. Знаменитость игриво изогнула сочные бедра. Хилькевич всегда была стройняшкой. Однако на фото ее бедра выглядят аппетитно округлыми.
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Также поклонники артистки пришли в восторг от выпирающей груди Хилькевич. Некоторые из фолловеров звезды «Универа» отметили, бюст Анны действительно стал больше. Они не отрицают, что эффекта пуш-ап актриса добилась благодаря правильному купальнику.
Анна Хилькевич в бикини. Фото: соцсети
«Грудь заметно разбухла», «Фигура бомбическая», «Вы увеличили грудь?», «Вот это да! Не знала, что у вас такие формы», – написали поклонники Анны в комментариях под фото.
Напомним, ранее невестка Валерии похвасталась фигурой, облачившись в кружево.