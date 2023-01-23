«Вы увеличили грудь?»: Анна Хилькевич в купальнике цвета ночи взбудоражила пышными формами

Среди последних публикаций личного микроблога актрисы Анны Хилькевич появились кадры с Бали. Примечательно, что на них с трудом можно узнать хрупкую блондинку.

Все дело в том, что Анна сфотографировала себя без лица. Знаменитость игриво изогнула сочные бедра. Хилькевич всегда была стройняшкой. Однако на фото ее бедра выглядят аппетитно округлыми.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Также поклонники артистки пришли в восторг от выпирающей груди Хилькевич. Некоторые из фолловеров звезды «Универа» отметили, бюст Анны действительно стал больше. Они не отрицают, что эффекта пуш-ап актриса добилась благодаря правильному купальнику.