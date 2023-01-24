Постройневшая Анна Седокова в бикини намочила округлые формы: волны обласкали прямо там (видео)

Примечательно, что Анна в своих соцсетях регулярно делится пикантными фото. Порой она выбирает наряды, которые только подчеркивают ее формы. На этот раз артистка запечатлелась на пляже. Она оголила свои постройневшие формы в мини-бикини. Седокова села на песок, окунув свои прелести в воду. Волны обласкали ее тело.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».