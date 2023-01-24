Постройневшая Анна Седокова в бикини намочила округлые формы: волны обласкали прямо там (видео)

Анна Седокова уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться не только вокалом, но и эффектной внешностью. После рождения сына артистка долго не могла вернуться в форму. Однако недавно она решила похудеть. Звезда уехала с семьей в США. Она стала хвастаться своими достижениями.
Примечательно, что Анна в своих соцсетях регулярно делится пикантными фото. Порой она выбирает наряды, которые только подчеркивают ее формы. На этот раз артистка запечатлелась на пляже. Она оголила свои постройневшие формы в мини-бикини. Седокова села на песок, окунув свои прелести в воду. Волны обласкали ее тело.
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«Я знаю вы скучали», – заявила Анна.
Поклонники были сражены. Многие поразились тому, как певица постройнела. Однако комментарии к посту звезда решила отключить. Лишь близкие друзья смогли написать ей теплые слова.