«У нас разные фамилии»: Анна Седокова впервые за много лет собрала всех своих детей на одном фото

Седокова предстала в черном платье с мерцающими бретельками. Ее муж облачился в костюм. В одной гамме одета была вся семья. С певицей позировал сын Гектор, отца которого она до сих пор скрывает. На фото предстала также дочка Моника, рожденная от бизнесмена Максима Чернявский.

Они были в браке только два года, а потом с помощью суда он запретил артистке показывать дочку в Сети. По всей видимости, конфликт был улажен. Позировала на фото и Алина, рожденная от футболиста Валентина Белькевича. Ей в этом году исполнилось 18 лет.

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