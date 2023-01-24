Регина Тодоренко без стеснения покормила сына грудью: даже не прикрыла свои «дыньки»

Как оказалось, год у Тодоренко начался с приключений. Старший наследник соскучился по подруге, которая живет в США. Телеведущая решила устроить им встречу, но в стране, которая находится не так далеко. Конечно, с собой она взяла и Мира. На этот раз Регина выложила кадры, на которых кормит грудью младшего сына. Она засветила свой налившийся бюст.

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