Регина Тодоренко без стеснения покормила сына грудью: даже не прикрыла свои «дыньки»

Регина Тодоренко уже давно стала популярной телеведущей. Она раньше вела шоу «Орел и решка». А теперь у нее свои проекты. В прошлом году она снималась в «Маске» и в «Ледниковом периоде». При этом артистка успела стать мамой во второй раз. Теперь она растит не только сына Михаила, но и малыша Мира.
Как оказалось, год у Тодоренко начался с приключений. Старший наследник соскучился по подруге, которая живет в США. Телеведущая решила устроить им встречу, но в стране, которая находится не так далеко. Конечно, с собой она взяла и Мира. На этот раз Регина выложила кадры, на которых кормит грудью младшего сына. Она засветила свой налившийся бюст.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Регина Тодоренко. Фото: соцсети
Пользователи Сети были обескуражены. Многие осудили Регину за такие смелые фото.
«Ой, зачем в такой момент фото делать», «Самолюбование какое-то», «Это же такое личное! Таких мамочек», «Грудь бы просто показала уже», «Ох, ну накрылась бы простынкой», «Я балдею от таких дамочек», — стали писать подписчики.