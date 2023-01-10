«Полгода — это счастье»: Тодоренко засняла, как маленький сын Мир дрыгает ножками в особенный день

Регина Тодоренко уже много лет работает на телевидении. Она раньше вела шоу «Орел и решка», а потом Регина стала создавать свои передачи. Она также является членом жюри в шоу «Маска». В минувшем году артистка также успела попутешествовать и второй раз стать мамой. Звезда теперь растит не только сына Михаила, но и малыша Мира.
Новый год Регина в этом году встретила дома с семьей. Она обычно редко берет паузу в творчестве, но после рождения второго ребенка телеведущая больше времени посвящает семье. На этот раз она поделилась умилительными кадрами с младшим сыном. Тодоренко засняла праздничный торт и показала, как малыш дрыгает крохотными ножками.
«Полгода — это счастье», — заявила звезда.
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Поклонники поздравили Регину и ее мужа Влада Топалова с радостным событием. Многим уже хочется увидеть лицо малыша. Однако пока супруги предпочитает держать интригу. «Какая милота», «Растет карапуз», «Он точно в папу», «Должен быть хорошеньким, в папу», «Ножки такие сладкие», — стали писать подписчики.