«Полгода — это счастье»: Тодоренко засняла, как маленький сын Мир дрыгает ножками в особенный день

Новый год Регина в этом году встретила дома с семьей. Она обычно редко берет паузу в творчестве, но после рождения второго ребенка телеведущая больше времени посвящает семье. На этот раз она поделилась умилительными кадрами с младшим сыном. Тодоренко засняла праздничный торт и показала, как малыш дрыгает крохотными ножками.

«Полгода — это счастье», — заявила звезда.

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