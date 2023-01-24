Прошла любовь, поблекли все татухи: Пит Дэвидсон удалил воспоминания о Ким Кардашьян со своей кожи

Прошло почти шесть месяцев с тех пор, как комик Пит Дэвидсон и светская львица Ким Кардашьян расстались. 29-летний ловелас уже успел отметиться на свиданиях с новыми красотками и 2023 год встретил в отношениях с 26-летней актрисой Чейз Суи Уондерс.

Но вот одна любопытная деталь: за девять месяцев громкого романа Пит успел сделать несколько татуировок в честь Ким. А на свежих фотографиях комика без рубашки видно, что он их удалил. Переписал историю, так сказать.

Как пишет издание People, на снимках с отдыха на Гавайях заметно, что пропали тату «Моя девушка — юрист», инициалы детей Кардашьян и отсылка на романтический номер пары в шоу Saturday Night Live. Похоже, эти воспоминания больше не нужны любвеобильному Дэвидсону.