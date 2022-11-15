После расставания с Ким Кардашьян комик Пит Дэвидсон увлекся моделью Эмили Ратаковски

Недолго американский комик Пит Дэвидсон горевал после расставания с Ким Кардашьян. В ноябре сразу несколько крупных изданий западной звездной прессы сообщили о его новом романе — на этот раз со знаменитой моделью Эмили Ратаковски. Тоже недавно расставшейся с мужем. Вокруг нее еще ходили слухи об интрижке с Брэдом Питтом.

Уже несколько очевидцев сообщили в Сети, что видели 28-летнего Дэвидсона и 31-летнюю Ратаковски на свиданиях, причем руки молодого человека располагались на теле девушки. И источники прессы это подтверждают.

«Пит и Эмили общаются уже пару месяцев, — говорит инсайдер издания Us Weekly. — Пара находится в самом начале пути, но оба очень нравятся друг другу».

«Они были замечены за романтическим ужином вместе, — рассказал инсайдер журнала Life & Style. — Они познакомились через общих друзей, так как вращаются в одних и тех же кругах в Нью-Йорке».

Слухи о свиданиях звездной пары подтвердило и издание People. Инсайдеры говорят, что Эмили определенно увлечена Питом. И как ему удается располагать к себе звездных красавиц? Неужели чувством юмора, о котором говорила Ким?