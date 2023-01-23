«Пошел не по профессии»: Дава рассказал о своем образовании

Исполнитель Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, поделился опытом получения высшего образования.

Дава рассказал, что не разбирается в образовании. Он не понимает, нужно ли современной молодежи посещать ВУЗы. Однако сам блогер учился в университете.

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