«Пошел не по профессии»: Дава рассказал о своем образовании

Исполнитель Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, поделился опытом получения высшего образования.
Дава рассказал, что не разбирается в образовании. Он не понимает, нужно ли современной молодежи посещать ВУЗы. Однако сам блогер учился в университете.
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«Я если честно в образовании не разбираюсь пока: кому-то оно нужно, кому-то нет. Я учился на государственном и муниципальном управлении. Прекрасно было, как видите, чуть-чуть пошел не по профессии», – признался Дава в беседе с vnimanie.pro.
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