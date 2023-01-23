«Нет времени»: старшая дочь Глюкозы объяснила, почему вынуждена перейти на домашнее обучение

Наследница певицы Глюкозы призналась, что переходит на домашнее обучение.
Причина онлайн-обучения Лидии заключается в плотном графике начинающей артистки.
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«Я очень люблю умных людей, сама пытаюсь идти в сторону образования, учиться. После школы многие не знают, куда идти, надо идти хоть куда-то, главное — по интересу», — заявила Лидия.
В свои 15 старшая дочь Глюкозы профессионально занимается музыкой и развивается как певица. Поэтому домашнее обучение поможет Лидии совмещать работу и образование.
«Я собираюсь учиться онлайн, уже перешла на домашнее обучение, поскольку нет времени из-за работы. Скорее всего, буду развиваться в профильных предметах, которые мне очень нравятся», — добавила Чистякова в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее дочь Глюкозы показала последствия возгорания в своей квартире.