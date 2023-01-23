«Нет времени»: старшая дочь Глюкозы объяснила, почему вынуждена перейти на домашнее обучение

В свои 15 старшая дочь Глюкозы профессионально занимается музыкой и развивается как певица. Поэтому домашнее обучение поможет Лидии совмещать работу и образование.

«Я собираюсь учиться онлайн, уже перешла на домашнее обучение, поскольку нет времени из-за работы. Скорее всего, буду развиваться в профильных предметах, которые мне очень нравятся», — добавила Чистякова в беседе с vnimanie.pro.