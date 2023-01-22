Мороз по коже! Последняя просьба Инны Чуриковой незадолго до смерти: «Вы меня не списывайте»

Смерть народной артистки России Инны Чуриковой стала шоком для близких и публики. Несмотря на слабое здоровье, актриса готовилась вернуться на сцену уже в феврале, но 14 января жизнь Инны Михайловны неожиданно оборвалась — остановилось сердце.

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Вероятно, о таком исходе не думала и сама актриса: незадолго до госпитализации в Боткинскую больницу, звезда советского кино общалась с директором театра имени Вахтангова. Знаменитость просила его об одолжении.