«Ушла детская припухлость»: эксперт честно оценила лицо Анастасии Решетовой на предмет инъекций и подтяжек

Косметолог Светлана Губарева рассказала, каких изменений во внешности добилась модель Анастасия Решетова.

По словам специалиста, Решетова не делала ринопластику.

«Нос Анастасии идеальный, кукольный. Но если посмотреть на ее детские фотографии, ее нос не особо изменился. Я думаю, что скорее тут имеет значение ракурс и умения правильно подать себя на камеру», – отметила эксперт.

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Губарева считает, Решетова не обманывает своих поклонников. Знаменитость действительно не прибегала к филлерам.